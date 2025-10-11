Tokenómica de Blade (BLADE)
Tokenómica y análisis de precio de Blade (BLADE)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Blade (BLADE), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Blade (BLADE)
Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.
We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k.
Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab.
Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames
Tokenómica de Blade (BLADE): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Blade (BLADE) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens BLADE que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens BLADE que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de BLADE ¡explora el precio en vivo del token BLADE!
Predicción de precios de BLADE
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BLADE? Nuestra página de predicción de precios de BLADE combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
