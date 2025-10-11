Información del precio (USD) de bitSmiley (SMILE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00374855 $ 0.00374855 $ 0.00374855 24H Mín $ 0.00504236 $ 0.00504236 $ 0.00504236 24H Máx 24H Mín $ 0.00374855$ 0.00374855 $ 0.00374855 24H Máx $ 0.00504236$ 0.00504236 $ 0.00504236 Máximo Histórico $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Precio más bajo $ 0.00368576$ 0.00368576 $ 0.00368576 Cambio de Precio (1H) +1.71% Cambio de Precio (1D) +12.42% Cambio de Precio (7D) -54.88% Cambio de Precio (7D) -54.88%

El precio en tiempo real de bitSmiley (SMILE) es de $0.00503679. Durante las últimas 24 horas, SMILE se ha operado entre un mínimo de $ 0.00374855 y un máximo de $ 0.00504236, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SMILE es de $ 0.472158, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00368576.

En términos de rendimiento a corto plazo, SMILE ha cambiado en un +1.71% en la última hora, +12.42% en 24 horas y -54.88% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de bitSmiley (SMILE)

Cap de mercado $ 123.62K$ 123.62K $ 123.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Suministro de Circulación 24.46M 24.46M 24.46M Suministro total 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

La capitalización de mercado actual de bitSmiley es de $ 123.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SMILE es de 24.46M, con un suministro total de 210000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.06M.