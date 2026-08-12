Precio de Biaocoin hoy

El precio actual de Biaocoin (BIAO) hoy es $ 0, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIAO a USD es $ 0 por BIAO.

Biaocoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 123,160, con un suministro circulante de 787.30B BIAO. Durante las últimas 24 horas, BIAO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BIAO experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +1.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Biaocoin (BIAO)

Cap de mercado $ 123.16K$ 123.16K $ 123.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 123.16K$ 123.16K $ 123.16K Suministro de Circulación 787.30B 787.30B 787.30B Suministro total 787,301,182,580.98 787,301,182,580.98 787,301,182,580.98

La capitalización de mercado actual de Biaocoin es de $ 123.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BIAO es de 787.30B, con un suministro total de 787301182580.98. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 123.16K.