Precio de BEBE hoy

El precio actual de BEBE (BEBE) hoy es $ 0, con una variación del 11.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEBE a USD es $ 0 por BEBE.

BEBE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 133,877, con un suministro circulante de 88.89T BEBE. Durante las últimas 24 horas, BEBE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEBE experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de +10.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BEBE (BEBE)

Cap de mercado $ 133.88K$ 133.88K $ 133.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 133.88K$ 133.88K $ 133.88K Suministro de Circulación 88.89T 88.89T 88.89T Suministro total 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

La capitalización de mercado actual de BEBE es de $ 133.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEBE es de 88.89T, con un suministro total de 88888888888888.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 133.88K.