Qué es BASEDChad (BASED)

Introducing Based Chad, a pure meme launching on the Base chain as a meme coin with with a high possibility for BASED functionality and brain-melting user interactions!

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso BASEDChad(BASED) Sitio web oficial

Tokenómica de BASEDChad (BASED)

Entender la tokenómica de BASEDChad (BASED) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de BASED!