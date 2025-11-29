Precio de BAIRAI hoy

El precio actual de BAIRAI (BAIR) hoy es $ 0.00020593, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAIR a USD es $ 0.00020593 por BAIR.

BAIRAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,593, con un suministro circulante de 100.00M BAIR. Durante las últimas 24 horas, BAIR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00093131, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00017292.

En el corto plazo, BAIR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +12.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BAIRAI (BAIR)

Cap de mercado $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BAIRAI es de $ 20.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAIR es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.59K.