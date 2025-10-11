El precio en vivo de Graphite hoy es de 0.4185 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de GP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de GP en MEXC ahora.El precio en vivo de Graphite hoy es de 0.4185 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de GP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de GP en MEXC ahora.

Logo de Graphite

Precio de Graphite(GP)

Precio en vivo de 1 GP en USD:

$0.4185
$0.4185
-26.00%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Graphite (GP)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:45:42 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Graphite (GP)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.2901
$ 0.2901
24H Mín
$ 0.6152
$ 0.6152
24H Máx

$ 0.2901
$ 0.2901

$ 0.6152
$ 0.6152

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645

-1.74%

-26.00%

-50.97%

-50.97%

El precio en tiempo real de Graphite (GP) es de $ 0.4185. Durante las últimas 24 horas, GP se ha operado entre un mínimo de $ 0.2901 y un máximo de $ 0.6152, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GP es de $ 6.974056528051682, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.027421874976476645.

En términos de rendimiento a corto plazo, GP ha cambiado en un -1.74% en la última hora, -26.00% en 24 horas y -50.97% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Graphite (GP)

No.986

$ 13.48M
$ 13.48M

$ 93.00K
$ 93.00K

$ 24.83M
$ 24.83M

32.21M
32.21M

59,335,029.25029196
59,335,029.25029196

SOL

La capitalización de mercado actual de Graphite es de $ 13.48M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 93.00K. El suministro circulante de GP es de 32.21M, con un suministro total de 59335029.25029196. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.83M.

Historial de precios de Graphite (GP) en USD

Siga los cambios de precios de Graphite para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.147041-26.00%
30 Días$ -0.9479-69.38%
60 Días$ -1.4045-77.05%
90 Días$ -1.6985-80.24%
Cambio de precio de Graphite hoy

Hoy, GP registró un cambio de $ -0.147041 (-26.00%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Graphite en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.9479 (-69.38%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Graphite en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, GP experimentó un cambio de $ -1.4045 (-77.05%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Graphite en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -1.6985 (-80.24%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Graphite (GP)?

Consulta la página Historial de precios de Graphite ahora.

Qué es Graphite (GP)

$GP, también conocido como Graphite Protocol, es una memecoin estrechamente ligado al ecosistema Solana, gestionado por el equipo SolportTom. El proyecto ha contribuido a plataformas como @bonk_fun y @LiveBonk. $GP juega un papel clave en las recompensas del ecosistema, y su Twitter oficial comparte actualizaciones y asociaciones regularmente.

Graphite está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Graphite de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de GP para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Graphite en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Graphite sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Graphite (USD)

¿Cuánto valdrá Graphite (GP) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Graphite (GP) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Graphite.

¡Consulta la predicción del precio de Graphite ahora!

Tokenómica de Graphite (GP)

Entender la tokenómica de Graphite (GP) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de GP!

Cómo comprar Graphite (GP)

¿Buscas cómo comprar Graphite? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Graphite en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Graphite

¿Cuánto vale Graphite (GP) hoy?
El precio en vivo de GP en USD es de 0.4185 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de GP en USD?
El precio actual de GP en USD es de $ 0.4185. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Graphite?
La capitalización de mercado de GP es de $ 13.48M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de GP?
El suministro circulante de GP es de 32.21M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de GP?
GP alcanzó un precio ATH de 6.974056528051682 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de GP?
GP vio un precio ATL de 0.027421874976476645 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de GP?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para GP es de $ 93.00K USD.
¿GP subirá más este año?
El precio de GP podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de GP para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:45:42 (UTC+8)

