Precio de Astherus hoy

El precio actual de Astherus (ASTHERUS) hoy es $ 0, con una variación del 2.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASTHERUS a USD es $ 0 por ASTHERUS.

Astherus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,158, con un suministro circulante de 1.00B ASTHERUS. Durante las últimas 24 horas, ASTHERUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00203166, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ASTHERUS experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -1.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Astherus (ASTHERUS)

Cap de mercado $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Astherus es de $ 25.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ASTHERUS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.16K.