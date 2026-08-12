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El precio actual de Aquabank bCircle hoy es 0.999783 USD. La capitalización de mercado de BUSDC es 213,836 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BUSDC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Aquabank bCircle hoy es 0.999783 USD. La capitalización de mercado de BUSDC es 213,836 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BUSDC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Aquabank bCircle (BUSDC)

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0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Aquabank bCircle (BUSDC)
Última actualización de la página: 2026-08-12 12:36:25 (UTC+8)

Precio de Aquabank bCircle hoy

El precio actual de Aquabank bCircle (BUSDC) hoy es $ 0.999783, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUSDC a USD es $ 0.999783 por BUSDC.

Aquabank bCircle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 213,836, con un suministro circulante de 213.83K BUSDC. Durante las últimas 24 horas, BUSDC cotiza entre $ 0.996288 (bajo) y $ 1.002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.031, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.984008.

En el corto plazo, BUSDC experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 92.90K.

Información del mercado de Aquabank bCircle (BUSDC)

$ 213.84K
$ 213.84K$ 213.84K

$ 92.90K
$ 92.90K$ 92.90K

$ 213.84K
$ 213.84K$ 213.84K

213.83K
213.83K 213.83K

213,829.006055
213,829.006055 213,829.006055

La capitalización de mercado actual de Aquabank bCircle es de $ 213.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 92.90K. El suministro circulante de BUSDC es de 213.83K, con un suministro total de 213829.006055. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 213.84K.

Historial de precios de Aquabank bCircle USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.996288
$ 0.996288$ 0.996288
24H Mín
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24H Máx

$ 0.996288
$ 0.996288$ 0.996288

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 0.984008
$ 0.984008$ 0.984008

+0.04%

+0.07%

-0.01%

-0.01%

Historial de precios de Aquabank bCircle (BUSDC) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Aquabank bCircle a USD fue de $ +0.00071984.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Aquabank bCircle a USD fue de $ +0.0004747969.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Aquabank bCircle a USD fue de $ +0.0004892938.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Aquabank bCircle a USD fue de $ -0.0004606130101249.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.00071984+0.07%
30 Días$ +0.0004747969+0.05%
60 Días$ +0.0004892938+0.05%
90 Días$ -0.0004606130101249-0.00%

Predicción de precios para Aquabank bCircle

Predicción del precio de Aquabank bCircle (BUSDC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BUSDC en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Aquabank bCircle (BUSDC) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Aquabank bCircle podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Aquabank bCircle en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BUSDC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Aquabank bCircle.

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Recurso Aquabank bCircle(BUSDC)

Sitio web oficial

Categoría :

AquaBank EcosystemAvalanche EcosystemLP Tokens

Acerca de Aquabank bCircle

¿Cuál es el precio en tiempo real de Aquabank bCircle hoy?

El precio en vivo de Aquabank bCircle se sitúa en €0.8508305167044210000, con una variación de 0.07% en las últimas 24 horas. Esta cifra se actualiza constantemente para reflejar con precisión las condiciones del mercado global.

¿Cómo es la estructura diaria de precios de BUSDC?

BUSDC ha cotizado entre €0.8478562186258560000 y €0.8527172173740000, lo que ofrece información sobre la fortaleza del precio intradía y posibles zonas de ruptura.

¿Qué nivel de volatilidad está mostrando Aquabank bCircle hoy?

El token ha experimentado una volatilidad de --% en el último día, lo que ayuda a los traders a determinar si el mercado es estable o altamente reactivo.

¿En qué zona técnica está cotizando actualmente BUSDC?

El movimiento del precio en relación con máximos y mínimos recientes sugiere que BUSDC muestra un impulso moderado a corto plazo, influenciado por la liquidez y la dirección general del mercado.

¿Cuál es la clasificación y el tamaño general del mercado de Aquabank bCircle?

Con una capitalización de mercado de €181977.6835273320000, Aquabank bCircle ocupa el puesto #4638, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y un gran interés por parte de los inversores.

¿Cuánta actividad comercial ha registrado BUSDC recientemente?

El token generó €-- en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, lo que demuestra un activo compromiso por parte de los traders globales.

¿Cómo se compara Aquabank bCircle con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?

Su ATH es de €0.8773966577970000, mientras que su ATL es de €0.8374057521294960000, lo que proporciona una perspectiva sobre el potencial de precios a largo plazo y las caídas registradas.

¿Qué factores fundamentales influyen en el comportamiento del mercado de BUSDC?

Los factores clave incluyen la oferta circulante (213829.006055 tokens), el desempeño de la categoría dentro de LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem y la actividad en cadena en --, todos los cuales moldean la acción del precio del token.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Aquabank bCircle

Última actualización de la página: 2026-08-12 12:36:25 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Aquabank bCircle (BUSDC)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Aquabank bCircle

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$0.01386$0.01386

-24.87%

AurumX

AurumX

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$0.11561
$0.11561$0.11561

-33.85%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

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$0.0004488$0.0004488

+69.35%

TradingRazor

TradingRazor

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$0.00718$0.00718

+59.55%

UPCX

UPCX

UPC

$0.1686
$0.1686$0.1686

+24.79%

ZKcandy

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$3.1196
$3.1196$3.1196

+28.90%

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