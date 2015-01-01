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Principales tokens de Tokens LP por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens LP. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.64
-0.27%
+0.00%
+1.11%
$ 782.58M
$ 1.15M
2
WETH ARM LP Token
WETH ARM LP Token
ARM-WETH
$ 1,885.17
-0.32%
+0.01%
-1.21%
$ 4.34M
--
3
stETH ARM LP Token
stETH ARM LP Token
ARM-WETH-STETH
$ 2,046.98
-0.32%
+0.01%
-1.22%
$ 4.13M
--
4
Maxi PayFi Strategy Token
Maxi PayFi Strategy Token
MPST
$ 0.998964
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 585.33K
$ 1.11
5
sUSDe ARM LP Token
sUSDe ARM LP Token
ARM-SUSDE-USDE
$ 1.021
-0.10%
0.00%
0.00%
$ 540.50K
--
6
Aquabank bTether
Aquabank bTether
BUSDT
$ 0.998055
-0.19%
0.00%
-0.11%
$ 313.40K
$ 36.59K
7
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148701
0.00%
-0.01%
-10.28%
$ 240.24K
$ 20.04
8
Aquabank bCircle
Aquabank bCircle
BUSDC
$ 0.999585
-0.04%
0.00%
+0.04%
$ 214.49K
$ 92.67K
9
Aquabank bAUSD
Aquabank bAUSD
BAUSD
$ 0.999198
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 133.18K
$ 82.73K
10
eETH ARM LP Token
eETH ARM LP Token
ARM-WETH-EETH
$ 1,933.19
-0.44%
+0.00%
-1.51%
$ 114.06K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens LP y por qué son populares?
Los tokens de Tokens LP representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $793.18M.
¿Cuál es el token de Tokens LP con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens LP rastreados en MEXC, ARM-WETH ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.01% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens LP están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Tokens LP, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. JLP, ARM-WETH, ARM-WETH-STETH se encuentra entre los tokens populares de Tokens LP. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens LP?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens LP es de aproximadamente $793.18M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens LP, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.