Precio de Ameliajak hoy

El precio actual de Ameliajak (AMELIAJAK) hoy es $ 0, con una variación del 0,00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMELIAJAK a USD es $ 0 por AMELIAJAK.

Ameliajak actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12 771,85, con un suministro circulante de 999,92M AMELIAJAK. Durante las últimas 24 horas, AMELIAJAK cotiza entre $ 0,0 (bajo) y $ 0,0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AMELIAJAK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3,02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ameliajak (AMELIAJAK)

Cap de mercado $ 12,77K$ 12,77K $ 12,77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12,77K$ 12,77K $ 12,77K Suministro de Circulación 999,92M 999,92M 999,92M Suministro total 999 920 456,136264 999 920 456,136264 999 920 456,136264

La capitalización de mercado actual de Ameliajak es de $ 12,77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AMELIAJAK es de 999,92M, con un suministro total de 999920456.136264. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12,77K.