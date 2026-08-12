Precio de AMD xStock hoy

El precio actual de AMD xStock (AMDX) hoy es $ 476.94, con una variación del 0.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMDX a USD es $ 476.94 por AMDX.

AMD xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,025,412, con un suministro circulante de 8.44K AMDX. Durante las últimas 24 horas, AMDX cotiza entre $ 465.5 (bajo) y $ 477.08 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 634.02, mientras que el mínimo histórico fue $ 185.64.

En el corto plazo, AMDX experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de -0.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 180.20K.

Información del mercado de AMD xStock (AMDX)

Cap de mercado $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Volumen (24H) $ 180.20K$ 180.20K $ 180.20K Cap. de mercado totalmente diluida $ 166.36M$ 166.36M $ 166.36M Suministro de Circulación 8.44K 8.44K 8.44K Suministro total 348,854.5760184289 348,854.5760184289 348,854.5760184289

La capitalización de mercado actual de AMD xStock es de $ 4.03M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 180.20K. El suministro circulante de AMDX es de 8.44K, con un suministro total de 348854.5760184289. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 166.36M.