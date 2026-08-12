Precio de AiShiba hoy

El precio actual de AiShiba (SHIBAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIBAI a USD es $ 0 por SHIBAI.

AiShiba actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,355, con un suministro circulante de 210,000.00T SHIBAI. Durante las últimas 24 horas, SHIBAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIBAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AiShiba (SHIBAI)

Cap de mercado $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K Suministro de Circulación 210,000.00T 210,000.00T 210,000.00T Suministro total 2.1e+17 2.1e+17 2.1e+17

La capitalización de mercado actual de AiShiba es de $ 24.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIBAI es de 210,000.00T, con un suministro total de 2.1e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.36K.