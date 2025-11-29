Precio de Ainara hoy

El precio actual de Ainara (AINARA) hoy es --, con una variación del 3.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AINARA a USD es -- por AINARA.

Ainara actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 80,760, con un suministro circulante de 999.87M AINARA. Durante las últimas 24 horas, AINARA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AINARA experimentó un cambio de +1.13% en la última hora y de +27.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ainara (AINARA)

Cap de mercado $ 80.76K$ 80.76K $ 80.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 80.76K$ 80.76K $ 80.76K Suministro de Circulación 999.87M 999.87M 999.87M Suministro total 999,868,208.501366 999,868,208.501366 999,868,208.501366

