Precio de AGiXT hoy

El precio actual de AGiXT (AGIXT) hoy es --, con una variación del 6.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AGIXT a USD es -- por AGIXT.

AGiXT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 320,132, con un suministro circulante de 1000.00M AGIXT. Durante las últimas 24 horas, AGIXT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.104418, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AGIXT experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de -16.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AGiXT (AGIXT)

Cap de mercado $ 320.13K$ 320.13K $ 320.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 320.13K$ 320.13K $ 320.13K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

La capitalización de mercado actual de AGiXT es de $ 320.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AGIXT es de 1000.00M, con un suministro total de 999999837.38. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 320.13K.