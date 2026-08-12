Precio de AgentOS hoy

El precio actual de AgentOS (AGENTOS) hoy es $ 0, con una variación del 3.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AGENTOS a USD es $ 0 por AGENTOS.

AgentOS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 176,822, con un suministro circulante de 100.00B AGENTOS. Durante las últimas 24 horas, AGENTOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AGENTOS experimentó un cambio de +5.76% en la última hora y de +5.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AgentOS (AGENTOS)

Cap de mercado $ 176.82K$ 176.82K $ 176.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 176.82K$ 176.82K $ 176.82K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AgentOS es de $ 176.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AGENTOS es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 176.82K.