Precio de Aesyx Dollar hoy

El precio actual de Aesyx Dollar (AXD) hoy es $ 1.022, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AXD a USD es $ 1.022 por AXD.

Aesyx Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 57,201, con un suministro circulante de 55.98K AXD. Durante las últimas 24 horas, AXD cotiza entre $ 1.02 (bajo) y $ 1.022 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.072, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.952838.

En el corto plazo, AXD experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -0.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aesyx Dollar (AXD)

Cap de mercado $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K Suministro de Circulación 55.98K 55.98K 55.98K Suministro total 55,977.95352751393 55,977.95352751393 55,977.95352751393

La capitalización de mercado actual de Aesyx Dollar es de $ 57.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AXD es de 55.98K, con un suministro total de 55977.95352751393. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.20K.