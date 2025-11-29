Precio de ABSGLORP hoy

El precio actual de ABSGLORP (GLORP) hoy es $ 0.00002815, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GLORP a USD es $ 0.00002815 por GLORP.

ABSGLORP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,960, con un suministro circulante de 993.32M GLORP. Durante las últimas 24 horas, GLORP cotiza entre $ 0.00002815 (bajo) y $ 0.00002815 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0001598, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002739.

En el corto plazo, GLORP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -14.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ABSGLORP (GLORP)

La capitalización de mercado actual de ABSGLORP es de $ 27.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GLORP es de 993.32M, con un suministro total de 993319009.7638245. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.96K.