Precio de a slow runner hoy

El precio actual de a slow runner (SNAIL) hoy es $ 0.00001025, con una variación del 5.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNAIL a USD es $ 0.00001025 por SNAIL.

a slow runner actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,249.67, con un suministro circulante de 999.56M SNAIL. Durante las últimas 24 horas, SNAIL cotiza entre $ 0.00001023 (bajo) y $ 0.00001097 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00242581, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000853.

En el corto plazo, SNAIL experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +18.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de a slow runner (SNAIL)

Cap de mercado $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Suministro de Circulación 999.56M 999.56M 999.56M Suministro total 999,559,687.862239 999,559,687.862239 999,559,687.862239

La capitalización de mercado actual de a slow runner es de $ 10.25K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SNAIL es de 999.56M, con un suministro total de 999559687.862239. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.25K.