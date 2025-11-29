Precio de UnitedHealth hoy

El precio actual de UnitedHealth (UNHON) hoy es $ 332.08, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNHON a USD es $ 332.08 por UNHON.

UnitedHealth actualmente está en el puesto #2055 por capitalización de mercado en $ 1.05M, con un suministro circulante de 3.17K UNHON. Durante las últimas 24 horas, UNHON cotiza entre $ 330.78 (bajo) y $ 332.49 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 390.3287355029531, mientras que el mínimo histórico fue $ 304.5677510227731.

En el corto plazo, UNHON experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +4.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.14K.

Información del mercado de UnitedHealth (UNHON)

Puesto No.2055 Cap de mercado $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) $ 55.14K$ 55.14K $ 55.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Suministro de Circulación 3.17K 3.17K 3.17K Suministro total 3,165.19871574 3,165.19871574 3,165.19871574 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de UnitedHealth es de $ 1.05M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.14K. El suministro circulante de UNHON es de 3.17K, con un suministro total de 3165.19871574. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.05M.