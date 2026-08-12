Precio de Superform hoy

El precio actual de Superform (SUPERFORM) hoy es € 0,0577, con una variación del 0,29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUPERFORM a EUR es € 0,0577 por SUPERFORM.

Superform actualmente está en el puesto #870 por capitalización de mercado en € 11.07M, con un suministro circulante de 191.88M SUPERFORM. Durante las últimas 24 horas, SUPERFORM cotiza entre € 0,05517 (bajo) y € 0,05834 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,257898511815183748, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0237481703311569082.

En el corto plazo, SUPERFORM experimentó un cambio de -0,06% en la última hora y de -5,92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.18K.

Información del mercado de Superform (SUPERFORM)

Puesto No.870 Cap de mercado € 11.07M€ 11.07M € 11.07M Volumen (24H) € 55.18K€ 55.18K € 55.18K Cap. de mercado totalmente diluida € 57,70M€ 57,70M € 57,70M Suministro de Circulación 191.88M 191.88M 191.88M Suministro máx. 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Suministro total 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tasa de circulación 19,18% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Superform es de € 11.07M, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.18K. El suministro circulante de SUPERFORM es de 191.88M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 57,70M.