Precio de Shping hoy

El precio actual de Shping (SHPING) hoy es $ 0.002865, con una variación del 0.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHPING a USD es $ 0.002865 por SHPING.

Shping actualmente está en el puesto #1224 por capitalización de mercado en $ 6.55M, con un suministro circulante de 2.29B SHPING. Durante las últimas 24 horas, SHPING cotiza entre $ 0.002829 (bajo) y $ 0.002878 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09883818226512335, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHPING experimentó un cambio de +0.59% en la última hora y de +3.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 160.89K.

Información del mercado de Shping (SHPING)

Puesto No.1224 Cap de mercado $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M Volumen (24H) $ 160.89K$ 160.89K $ 160.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.65M$ 28.65M $ 28.65M Suministro de Circulación 2.29B 2.29B 2.29B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 22.86% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Shping es de $ 6.55M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 160.89K. El suministro circulante de SHPING es de 2.29B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.65M.