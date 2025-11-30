Tokenómica de Shping (SHPING)
Tokenómica y análisis de precio de Shping (SHPING)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Shping (SHPING), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Shping (SHPING)
Shping es una aplicación universal de recompensas Web3 que está revolucionando el sector minorista a través de la tokenización de recompensas. Es uno de los pocos ejemplos reales de tecnología blockchain DeFi aplicada a la actividad cotidiana, recompensando a los compradores por subir recibos, descubrir productos, escribir reseñas y interactuar con marcas. Con Australia como mercado de prueba, la aplicación ha crecido hasta casi 300,000 usuarios, lo que la convierte en una clara demostración de la adopción masiva de blockchain por parte de la comunidad no cripto. La mayoría de los usuarios interactúan con Shping a diario sin siquiera darse cuenta de que funciona con blockchain. El token SHPING impulsa este ecosistema, recompensando a los consumidores y permitiendo conexiones directas entre marcas y compradores en todos los entornos minoristas. Integrada con exchanges para una entrada y salida de fondos sencilla, Shping garantiza que las recompensas puedan canjearse fácilmente como efectivo o criptomonedas. Shping demuestra que blockchain puede integrarse de manera fluida en el comportamiento del consumidor y está allanando el camino para el futuro de la interacción en el comercio minorista.
Tokenómica de Shping (SHPING): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Shping (SHPING) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens SHPING que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens SHPING que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de SHPING
Cómo comprar SHPING
¿Interesado en agregar Shping (SHPING) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar SHPING, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de Shping (SHPING)
Analizar el historial de precios de SHPING ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de SHPING
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse SHPING? Nuestra página de predicción de precios de SHPING combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
