Precio de Zyphora hoy

El precio actual de Zyphora (ZYPH) hoy es $ 0.0000002835, con una variación del 1.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZYPH a USD es $ 0.0000002835 por ZYPH.

Zyphora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ZYPH. Durante las últimas 24 horas, ZYPH cotiza entre $ 0.0000002402 (bajo) y $ 0.0000002883 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ZYPH experimentó un cambio de -0.95% en la última hora y de +95.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.11M.

Información del mercado de Zyphora (ZYPH)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Zyphora es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.11M. El suministro circulante de ZYPH es de --, con un suministro total de 21000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.95K.