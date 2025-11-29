Precio de Phi hoy

El precio actual de Phi (PHI) hoy es $ 0.004341, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHI a USD es $ 0.004341 por PHI.

Phi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PHI. Durante las últimas 24 horas, PHI cotiza entre $ 0.004329 (bajo) y $ 0.004421 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PHI experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +9.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.96K.

Información del mercado de Phi (PHI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 56.96K$ 56.96K $ 56.96K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Phi es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.96K. El suministro circulante de PHI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.34M.