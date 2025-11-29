Precio de PoP Planet hoy

El precio actual de PoP Planet (P) hoy es $ 0.02438, con una variación del 27.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de P a USD es $ 0.02438 por P.

PoP Planet actualmente está en el puesto #1635 por capitalización de mercado en $ 3.41M, con un suministro circulante de 140.00M P. Durante las últimas 24 horas, P cotiza entre $ 0.01854 (bajo) y $ 0.02609 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.15013296267605908, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.017271264274475513.

En el corto plazo, P experimentó un cambio de +4.50% en la última hora y de +26.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 988.69K.

Información del mercado de PoP Planet (P)

Puesto No.1635 Cap de mercado $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Volumen (24H) $ 988.69K$ 988.69K $ 988.69K Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.38M$ 24.38M $ 24.38M Suministro de Circulación 140.00M 140.00M 140.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 14.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de PoP Planet es de $ 3.41M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 988.69K. El suministro circulante de P es de 140.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.38M.