Precio de NSGP Governance hoy

El precio actual de NSGP Governance (NSG) hoy es € 0.008561, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NSG a EUR es € 0.008561 por NSG.

NSGP Governance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NSG. Durante las últimas 24 horas, NSG cotiza entre € 0.008504 (bajo) y € 0.008569 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NSG experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +9.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 6.21K.

Información del mercado de NSGP Governance (NSG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 6.21K€ 6.21K € 6.21K Cap. de mercado totalmente diluida € 34.24M€ 34.24M € 34.24M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de NSGP Governance es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 6.21K. El suministro circulante de NSG es de --, con un suministro total de 4000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 34.24M.