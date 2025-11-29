Precio de Mitosis hoy

El precio actual de Mitosis (MITO) hoy es $ 0.09988, con una variación del 1.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MITO a USD es $ 0.09988 por MITO.

Mitosis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19.60M, con un suministro circulante de 196.27M MITO. Durante las últimas 24 horas, MITO cotiza entre $ 0.09753 (bajo) y $ 0.10522 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MITO experimentó un cambio de +1.11% en la última hora y de +18.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 400.46K.

Información del mercado de Mitosis (MITO)

Cap de mercado $ 19.60M$ 19.60M $ 19.60M Volumen (24H) $ 400.46K$ 400.46K $ 400.46K Cap. de mercado totalmente diluida $ 99.88M$ 99.88M $ 99.88M Suministro de Circulación 196.27M 196.27M 196.27M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 19.62% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Mitosis es de $ 19.60M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 400.46K. El suministro circulante de MITO es de 196.27M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 99.88M.