Precio de Lunarbits hoy

El precio actual de Lunarbits (LUNARBITS) hoy es $ 0.010782, con una variación del 1.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUNARBITS a USD es $ 0.010782 por LUNARBITS.

Lunarbits actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LUNARBITS. Durante las últimas 24 horas, LUNARBITS cotiza entre $ 0.009747 (bajo) y $ 0.010911 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, LUNARBITS experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de -46.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.43K.

Información del mercado de Lunarbits (LUNARBITS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 53.43K$ 53.43K $ 53.43K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 222,222,222 222,222,222 222,222,222 Blockchain pública BTCRUNES

La capitalización de mercado actual de Lunarbits es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.43K. El suministro circulante de LUNARBITS es de --, con un suministro total de 222222222. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.40M.