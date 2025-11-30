Más información de LINEA
Tokenómica de LINEA (LINEA)
Tokenómica y análisis de precio de LINEA (LINEA)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de LINEA (LINEA), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de LINEA (LINEA)
Linea es la capa 2 construida sobre la base de principios fundamentales para fortalecer a Ethereum y toda la economía de ETH. Cada aspecto de su diseño —desde sus mecánicas productivas de quema de ETH y su rendimiento nativo con eficiencia de capital, hasta su tecnología ZK equivalente a Ethereum— amplifica el valor y la utilidad de la red principal de Ethereum. Todo esto está respaldado por el fondo del ecosistema más grande del sector, administrado por los constructores más fiables de Ethereum. Con infraestructura de nivel institucional e integración profunda en todo el ecosistema DeFi, Linea es la mejor cadena para el capital en ETH, donde cada transacción y cada bloque fortalecen a Ethereum.
Tokenómica de LINEA (LINEA): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de LINEA (LINEA) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens LINEA que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens LINEA que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de LINEA ¡explora el precio en vivo del token LINEA!
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
