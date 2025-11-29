Precio de Line Protocol hoy

El precio actual de Line Protocol (LINE) hoy es $ 0.000011, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LINE a USD es $ 0.000011 por LINE.

Line Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LINE. Durante las últimas 24 horas, LINE cotiza entre $ 0.000011 (bajo) y $ 0.0000115 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, LINE experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -26.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.00.

Información del mercado de Line Protocol (LINE)

Cap de mercado -- Volumen (24H) $ 11.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.50K Suministro de Circulación -- Suministro total 500,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Line Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.00. El suministro circulante de LINE es de --, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.50K.