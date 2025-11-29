Precio de GoChapaa hoy

El precio actual de GoChapaa (GXP) hoy es $ 0.00002565, con una variación del 8.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GXP a USD es $ 0.00002565 por GXP.

GoChapaa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GXP. Durante las últimas 24 horas, GXP cotiza entre $ 0.00002565 (bajo) y $ 0.00002807 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GXP experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -6.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.95K.

Información del mercado de GoChapaa (GXP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.87K$ 53.87K $ 53.87K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de GoChapaa es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.95K. El suministro circulante de GXP es de --, con un suministro total de 2100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.87K.