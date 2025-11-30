Precio de GRIPPY hoy

El precio actual de GRIPPY (GRIPPY) hoy es $ 0.00013216, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRIPPY a USD es $ 0.00013216 por GRIPPY.

GRIPPY actualmente está en el puesto #4457 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 GRIPPY. Durante las últimas 24 horas, GRIPPY cotiza entre $ 0.00010701 (bajo) y $ 0.00017095 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.016345000731503544, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000004578676747195.

En el corto plazo, GRIPPY experimentó un cambio de +4.12% en la última hora y de -26.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.74K.

Información del mercado de GRIPPY (GRIPPY)

Puesto No.4457 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 3.74K$ 3.74K $ 3.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 132.16K$ 132.16K $ 132.16K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de GRIPPY es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.74K. El suministro circulante de GRIPPY es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 132.16K.