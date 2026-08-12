Precio de Edge hoy

El precio actual de Edge (EDGE1) hoy es € 0.06542, con una variación del 0.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EDGE1 a EUR es € 0.06542 por EDGE1.

Edge actualmente está en el puesto #782 por capitalización de mercado en € 16.56M, con un suministro circulante de 253.11M EDGE1. Durante las últimas 24 horas, EDGE1 cotiza entre € 0.0609 (bajo) y € 0.07102 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.785065395757006036, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0239446687292353612.

En el corto plazo, EDGE1 experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +3.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.58K.

Información del mercado de Edge (EDGE1)

Puesto No.782 Cap de mercado € 16.56M€ 16.56M € 16.56M Volumen (24H) € 70.58K€ 70.58K € 70.58K Cap. de mercado totalmente diluida € 65.42M€ 65.42M € 65.42M Suministro de Circulación 253.11M 253.11M 253.11M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 25.31% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Edge es de € 16.56M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.58K. El suministro circulante de EDGE1 es de 253.11M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 65.42M.