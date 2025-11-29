Precio de DPENGU hoy

El precio actual de DPENGU (DPENGU) hoy es $ 0.003387, con una variación del 2.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DPENGU a USD es $ 0.003387 por DPENGU.

DPENGU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DPENGU. Durante las últimas 24 horas, DPENGU cotiza entre $ 0.003379 (bajo) y $ 0.003488 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DPENGU experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +3.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 30.81K.

Información del mercado de DPENGU (DPENGU)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 30.81K$ 30.81K $ 30.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de DPENGU es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 30.81K. El suministro circulante de DPENGU es de --, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.77M.