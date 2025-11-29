Precio de Dora Factory hoy

El precio actual de Dora Factory (DORAFACTORY) hoy es $ 0,01086, con una variación del 2,07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DORAFACTORY a USD es $ 0,01086 por DORAFACTORY.

Dora Factory actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DORAFACTORY. Durante las últimas 24 horas, DORAFACTORY cotiza entre $ 0,01076 (bajo) y $ 0,01108 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DORAFACTORY experimentó un cambio de 0,00% en la última hora y de +4,92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.87K.

Información del mercado de Dora Factory (DORAFACTORY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 52.87K$ 52.87K $ 52.87K Cap. de mercado totalmente diluida $ 10,86M$ 10,86M $ 10,86M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Fecha de emisión 2021-03-22 00:00:00 Blockchain pública NONE

La capitalización de mercado actual de Dora Factory es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.87K. El suministro circulante de DORAFACTORY es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10,86M.