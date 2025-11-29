Precio de Defactor hoy

El precio actual de Defactor (DEFACTOR) hoy es $ 0.01169, con una variación del 3.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEFACTOR a USD es $ 0.01169 por DEFACTOR.

Defactor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DEFACTOR. Durante las últimas 24 horas, DEFACTOR cotiza entre $ 0.01149 (bajo) y $ 0.01219 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DEFACTOR experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +1.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 91.21K.

Información del mercado de Defactor (DEFACTOR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 91.21K$ 91.21K $ 91.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BASE

