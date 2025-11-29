Precio de Cisco Systems hoy

El precio actual de Cisco Systems (CSCOON) hoy es $ 76, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CSCOON a USD es $ 76 por CSCOON.

Cisco Systems actualmente está en el puesto #1771 por capitalización de mercado en $ 1.89M, con un suministro circulante de 24.85K CSCOON. Durante las últimas 24 horas, CSCOON cotiza entre $ 75.92 (bajo) y $ 76.23 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 80.55381799246318, mientras que el mínimo histórico fue $ 66.14352617950215.

En el corto plazo, CSCOON experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -0.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.95K.

Información del mercado de Cisco Systems (CSCOON)

Puesto No.1771 Cap de mercado $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volumen (24H) $ 56.95K$ 56.95K $ 56.95K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Suministro de Circulación 24.85K 24.85K 24.85K Suministro total 24,849.14387513 24,849.14387513 24,849.14387513 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Cisco Systems es de $ 1.89M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.95K. El suministro circulante de CSCOON es de 24.85K, con un suministro total de 24849.14387513. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.89M.