Precio de Credia Layer hoy

El precio actual de Credia Layer (CRED) hoy es $ 0.03231, con una variación del 1.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRED a USD es $ 0.03231 por CRED.

Credia Layer actualmente está en el puesto #4078 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 CRED. Durante las últimas 24 horas, CRED cotiza entre $ 0.0317 (bajo) y $ 0.03244 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.1034983633742532, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.020007636566907613.

En el corto plazo, CRED experimentó un cambio de +1.92% en la última hora y de +1.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 184.22.

Información del mercado de Credia Layer (CRED)

Puesto No.4078 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 184.22$ 184.22 $ 184.22 Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.31M$ 32.31M $ 32.31M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

