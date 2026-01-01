ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesGOLDEarnEvent Center
More
ICP Zero-Fee Gala
El precio actual de Clippy hoy es 0.002031 USD. La capitalización de mercado de CLIPPY es 0 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CLIPPY a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!El precio actual de Clippy hoy es 0.002031 USD. La capitalización de mercado de CLIPPY es 0 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CLIPPY a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

Más información de CLIPPY

Info. de precios de CLIPPY

¿Qué es CLIPPY?

Sitio web oficial de CLIPPY

Tokenomía de CLIPPY

Pronóstico de precios de CLIPPY

Historial de CLIPPY

Guía de compra de CLIPPY

Conversor de moneda fiat a CLIPPY

Spot de CLIPPY

Futuros USDT-M de CLIPPY

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Clippy

Precio de Clippy(CLIPPY)

Precio en vivo de 1 CLIPPY en USD:

$0.002025
$0.002025$0.002025
-16.83%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Clippy (CLIPPY)
Última actualización de la página: 2026-01-24 04:49:19 (UTC+8)

Precio de Clippy hoy

El precio actual de Clippy (CLIPPY) hoy es $ 0.002031, con una variación del 16.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLIPPY a USD es $ 0.002031 por CLIPPY.

Clippy actualmente está en el puesto #3811 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 CLIPPY. Durante las últimas 24 horas, CLIPPY cotiza entre $ 0.001115 (bajo) y $ 0.00298 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.002493578943262639, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005534295151714.

En el corto plazo, CLIPPY experimentó un cambio de -4.61% en la última hora y de +306.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.43K.

Información del mercado de Clippy (CLIPPY)

No.3811

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.43K
$ 55.43K$ 55.43K

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

0.00
0.00 0.00

999,999,890
999,999,890 999,999,890

999,999,890
999,999,890 999,999,890

0.00%

SOL

La capitalización de mercado actual de Clippy es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.43K. El suministro circulante de CLIPPY es de 0.00, con un suministro total de 999999890. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.03M.

Historial de precios de Clippy USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115
24H Mín
$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298
24H Máx

$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115

$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714

-4.61%

-16.83%

+306.20%

+306.20%

Historial de precios de Clippy (CLIPPY) en USD

Siga los cambios de precios de Clippy para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00040977-16.83%
30 Días$ +0.001531+306.20%
60 Días$ +0.001531+306.20%
90 Días$ +0.001531+306.20%
Cambio de precio de Clippy hoy

Hoy, CLIPPY registró un cambio de $ -0.00040977 (-16.83%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Clippy en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.001531 (+306.20%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Clippy en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CLIPPY experimentó un cambio de $ +0.001531 (+306.20%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Clippy en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.001531 (+306.20%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Clippy (CLIPPY)?

Consulta la página Historial de precios de Clippy ahora.

Análisis de IA sobre Clippy

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de Clippy, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de Clippy?

Varios factores clave influyen en los precios del token Clippy (CLIPPY):

1. Sentimiento del mercado y la repercusión en redes sociales sobre la moneda meme
2. Volumen de operaciones y liquidez en las exchanges
3. Compromiso de la comunidad y crecimiento en el número de titulares
4. Tendencias generales del mercado de criptomonedas y desempeño de Bitcoin
5. Desarrollos de utilidad o asociaciones anunciadas
6. Movimientos de ballenas y transacciones de gran volumen
7. Listados en exchanges y accesibilidad
8. Noticias regulatorias que afectan a las monedas memes
9. Endosos o menciones por parte de influencers
10. Dinámica de suministro y cambios en la tokenomics

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Clippy hoy?

La gente quiere saber el precio de Clippy (CLIPPY) hoy por varias razones: decisiones de trading, seguimiento de carteras, análisis del sentimiento del mercado, posibles oportunidades de inversión y mantenerse actualizado sobre la volatilidad de este token de meme. Los precios en tiempo real ayudan a los traders a realizar entradas y salidas de manera eficaz.

Predicción de precios para Clippy

Predicción del precio de Clippy (CLIPPY) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CLIPPY en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Clippy (CLIPPY) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Clippy podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Clippy en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CLIPPY para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Clippy.

Cómo comprar e invertir Clippy

¿Listo para empezar con Clippy? Comprar CLIPPY es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Clippy. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Clippy (CLIPPY).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de 0.00 tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Clippy instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Clippy (CLIPPY)

¿Qué puedes hacer con Clippy?

Poseer Clippy te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Clippy (CLIPPY) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Clippy Recurso

Para conocer Clippy más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Clippy
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Clippy

Última actualización de la página: 2026-01-24 04:49:19 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Clippy (CLIPPY)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
01-22 19:16:51Actualizaciones de la Industria
Más de $2.1 mil millones en opciones de criptomonedas vencen mañana, punto de máximo dolor de BTC en $92,000
01-22 13:05:02Actualizaciones de la Industria
Los ETF de Ethereum spot de EE. UU. registraron salidas netas de $287 millones ayer, marcando dos días de operación consecutivos de salidas netas
01-22 12:06:30Actualizaciones de la Industria
La tendencia de entrada de Bitcoin se intensifica, con una entrada neta de 7.111,20 BTC a CEX en las últimas 24 horas
01-20 22:09:49Actualizaciones de la Industria
El oro Spot subió bruscamente a corto plazo, superando los $4,740/oz, alcanzando un nuevo máximo histórico
01-20 13:14:57Actualizaciones de la Industria
Trump comenta sobre aranceles de la UE, el oro rompe nuevo máximo histórico, Bitcoin cae brevemente
01-19 16:31:41Actualizaciones de la Industria
El sector de privacidad experimenta un rally en cadena, DUSK se dispara más del 120% en un solo día

Clippy Noticias Destacadas

El vino patea el tablero: enólogos y bodegueros redefinen las reglas del “buen beber”

El vino patea el tablero: enólogos y bodegueros redefinen las reglas del “buen beber”

January 24, 2026
Principales preocupaciones externas de las pymes en México

Principales preocupaciones externas de las pymes en México

January 24, 2026
Vitalik Buterin advierte: la revolución cuántica podría poner en jaque a Ethereum antes de 2028.

Vitalik Buterin advierte: la revolución cuántica podría poner en jaque a Ethereum antes de 2028.

January 24, 2026
Ver Más

Explorar más sobre Clippy

CLIPPY USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de CLIPPY con apalancamiento. Explora el trading de futuros CLIPPYUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Clippy (CLIPPY) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Clippy en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CLIPPY/USDT
$0.002025
$0.002025$0.002025
-16.90%
0.00% (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

Traleos

Traleos

TAL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.01838
$0.01838$0.01838

+83.80%

DisclaimerCoin

DisclaimerCoin

DONT

$0.00003855
$0.00003855$0.00003855

-22.62%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.009918
$0.009918$0.009918

-2.75%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02532
$0.02532$0.02532

-5.27%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

MecoFun

MecoFun

MECO

$0.00121014
$0.00121014$0.00121014

+9,109.58%

OPSWAP

OPSWAP

OPS

$0.0834
$0.0834$0.0834

+262.60%

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.01838
$0.01838$0.01838

+83.80%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000001342
$0.0000000001342$0.0000000001342

+58.25%

Acurast

Acurast

ACU

$0.30793
$0.30793$0.30793

+40.60%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de CLIPPY a USD

Monto

CLIPPY
CLIPPY
USD
USD

1 CLIPPY = 0.00203 USD