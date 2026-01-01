El precio actual de Clippy hoy es 0.002031 USD. La capitalización de mercado de CLIPPY es 0 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CLIPPY a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!El precio actual de Clippy hoy es 0.002031 USD. La capitalización de mercado de CLIPPY es 0 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CLIPPY a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!
El precio actual de Clippy (CLIPPY) hoy es $ 0.002031, con una variación del 16.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLIPPY a USD es $ 0.002031 por CLIPPY.
Clippy actualmente está en el puesto #3811 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 CLIPPY. Durante las últimas 24 horas, CLIPPY cotiza entre $ 0.001115 (bajo) y $ 0.00298 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.002493578943262639, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005534295151714.
En el corto plazo, CLIPPY experimentó un cambio de -4.61% en la última hora y de +306.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.43K.
Información del mercado de Clippy (CLIPPY)
No.3811
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.43K
$ 55.43K$ 55.43K
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
0.00
0.00 0.00
999,999,890
999,999,890 999,999,890
999,999,890
999,999,890 999,999,890
0.00%
SOL
La capitalización de mercado actual de Clippy es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.43K. El suministro circulante de CLIPPY es de 0.00, con un suministro total de 999999890. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.03M.
Historial de precios de Clippy USD
Rango de precios en 24 horas:
$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115
24H Mín
$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298
24H Máx
$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115
$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298
$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714
-4.61%
-16.83%
+306.20%
+306.20%
Historial de precios de Clippy (CLIPPY) en USD
Siga los cambios de precios de Clippy para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
Período
Cambio (USD)
Cambio (%)
Hoy
$ -0.00040977
-16.83%
30 Días
$ +0.001531
+306.20%
60 Días
$ +0.001531
+306.20%
90 Días
$ +0.001531
+306.20%
Cambio de precio de Clippy hoy
Hoy, CLIPPY registró un cambio de $ -0.00040977 (-16.83%), reflejando su última actividad en el mercado.
Cambio de precio de Clippy en 30 días
En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.001531 (+306.20%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Cambio de precio de Clippy en 60 días
Ampliando la vista a 60 días, CLIPPY experimentó un cambio de $ +0.001531 (+306.20%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Cambio de precio de Clippy en 90 días
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.001531 (+306.20%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Clippy (CLIPPY)?
Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de Clippy, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.
¿Qué factores influyen en los precios de Clippy?
Varios factores clave influyen en los precios del token Clippy (CLIPPY):
1. Sentimiento del mercado y la repercusión en redes sociales sobre la moneda meme 2. Volumen de operaciones y liquidez en las exchanges 3. Compromiso de la comunidad y crecimiento en el número de titulares 4. Tendencias generales del mercado de criptomonedas y desempeño de Bitcoin 5. Desarrollos de utilidad o asociaciones anunciadas 6. Movimientos de ballenas y transacciones de gran volumen 7. Listados en exchanges y accesibilidad 8. Noticias regulatorias que afectan a las monedas memes 9. Endosos o menciones por parte de influencers 10. Dinámica de suministro y cambios en la tokenomics
¿Por qué la gente quiere saber el precio de Clippy hoy?
La gente quiere saber el precio de Clippy (CLIPPY) hoy por varias razones: decisiones de trading, seguimiento de carteras, análisis del sentimiento del mercado, posibles oportunidades de inversión y mantenerse actualizado sobre la volatilidad de este token de meme. Los precios en tiempo real ayudan a los traders a realizar entradas y salidas de manera eficaz.
Predicción de precios para Clippy
Predicción del precio de Clippy (CLIPPY) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CLIPPY en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Clippy (CLIPPY) para 2040 (en 14 años)
Para 2040, el precio de Clippy podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
Herramientas MEXC Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones. ¿Quieres saber qué precios alcanzará Clippy en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CLIPPY para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Clippy.
Cómo comprar e invertir Clippy
¿Listo para empezar con Clippy? Comprar CLIPPY es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Clippy. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Clippy (CLIPPY).
Paso 1
Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC
Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4
Elige tus tokens
Con más de 0.00 tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5
Completa tu compra
Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Clippy instantáneamente en tu billetera.
¿Qué puedes hacer con Clippy?
Poseer Clippy te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Explora el mercado spot de MEXC
Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.
Trading de futuros
Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.
MEXC Launchpool
Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.
Premercado MEXC
Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.
Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC
Comprar Clippy (CLIPPY) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Clippy
¿Cuánto costará 1 Clippy en 2030?
Si Clippy crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar aproximadamente los -- en 2027; --, en 2030, --, en 2035; y --, en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de Clippy y el ROI estimado.
¿Cuánto cuesta Clippy hoy?
El precio de hoy de Clippy es $ 0.002031. Consulta nuestra sección de Historial de precios para conocer la evolución de hoy, los últimos 30 días, 60 días y 90 días.
¿Sigue siendo Clippy una buena inversión?
Clippy sigue siendo una criptomoneda operada activamente con una participación continua en el mercado y el desarrollo del ecosistema. Sin embargo, las inversiones en criptomonedas, como invertir en CLIPPY son inherentemente volátiles y deben alinearse con tu tolerancia personal al riesgo. Siempre realiza una investigación independiente (DYOR) y considera las condiciones del mercado antes de tomar decisiones financieras e inversiones.
¿Cuál es el volumen de trading diario de Clippy?
Se ha operado Clippy por un valor de -- en MEXC en las últimas 24 horas.
¿Cuál es el precio actual de Clippy?
El precio en directo de CLIPPY se actualiza en tiempo real en función de la actividad de trading mundial en los principales exchanges, incluyendo MEXC. El precio del par fluctúa continuamente debido a cambios en la liquidez, volumen de trading y sentimiento general. Para ver el último precio de Clippy con respecto a tu moneda preferida, visita el precio de CLIPPY para más información.
¿Qué factores influyen en el precio de Clippy?
El precio de CLIPPY está influenciado por varios factores clave, incluido el sentimiento general del mercado, el volumen de operaciones, los desarrollos tecnológicos y las tendencias de adopción de los usuarios. Las condiciones macroeconómicas más amplias, como los cambios en las tasas de interés, los ciclos de liquidez y las señales regulatorias, también juegan un papel importante en el movimiento de los precios.
Para mantenerte informado sobre los cambios del mercado en tiempo real y las actualizaciones del proyecto, visita MEXC News, para obtener los últimos análisis y conocimientos sobre criptomonedas.
¿Qué token tiene el mayor volumen de trading en MEXC?
A continuación se muestran los tokens más operados actualmente en MEXC por volumen de trading en 24 horas. Los precios y el rendimiento se actualizan continuamente en función de los datos del mercado en vivo.
Token más popular
Precio
Cambio
BTC
89,371.8
-0.42%
ETH
2,935.96
-0.56%
USDC
1.0009
0.00%
SOL
126.92
-0.76%
XMR
515.37
-1.15%
¿Cómo puedo colocar una orden de stop-loss o take-profit con CLIPPY en MEXC?
MEXC admite órdenes de stop-loss y take-profit para ayudar a gestionar el riesgo automáticamente.
1. Ve a la sección de trading de spot o futuros y selecciona el par CLIPPY/USDT.
2. Elige “Stop-Limit” u “Orden de activación” en el menú de tipo de orden.
3. Establece tu precio de activación (el nivel que activa la orden) y tu precio de ejecución (el precio en el que se ejecutará).
4. Confirma los detalles de tu orden y envíala.
Tu orden de stop-loss se activará si el precio de Clippy se mueve en contra de tu posición. Por otro lado, una orden de take-profit se ejecuta automáticamente cuando alcanza tu nivel de ganancias objetivo.
Para ver ejemplos y tutoriales detallados, visita la Guía de trading de spot en MEXC.
¿Subirá el precio de Clippy este año?
El precio de Clippy podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de Clippy (CLIPPY) para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2026-01-24 04:49:19 (UTC+8)
Actualizaciones importantes de la industria para Clippy (CLIPPY)
Tiempo (UTC+8)
Tipo
Información
01-22 19:16:51
Actualizaciones de la Industria
Más de $2.1 mil millones en opciones de criptomonedas vencen mañana, punto de máximo dolor de BTC en $92,000
01-22 13:05:02
Actualizaciones de la Industria
Los ETF de Ethereum spot de EE. UU. registraron salidas netas de $287 millones ayer, marcando dos días de operación consecutivos de salidas netas
01-22 12:06:30
Actualizaciones de la Industria
La tendencia de entrada de Bitcoin se intensifica, con una entrada neta de 7.111,20 BTC a CEX en las últimas 24 horas
01-20 22:09:49
Actualizaciones de la Industria
El oro Spot subió bruscamente a corto plazo, superando los $4,740/oz, alcanzando un nuevo máximo histórico
01-20 13:14:57
Actualizaciones de la Industria
Trump comenta sobre aranceles de la UE, el oro rompe nuevo máximo histórico, Bitcoin cae brevemente
01-19 16:31:41
Actualizaciones de la Industria
El sector de privacidad experimenta un rally en cadena, DUSK se dispara más del 120% en un solo día
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo.
Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.