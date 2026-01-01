Precio de Clippy hoy

El precio actual de Clippy (CLIPPY) hoy es $ 0.002031, con una variación del 16.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLIPPY a USD es $ 0.002031 por CLIPPY.

Clippy actualmente está en el puesto #3811 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 CLIPPY. Durante las últimas 24 horas, CLIPPY cotiza entre $ 0.001115 (bajo) y $ 0.00298 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.002493578943262639, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005534295151714.

En el corto plazo, CLIPPY experimentó un cambio de -4.61% en la última hora y de +306.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.43K.

Información del mercado de Clippy (CLIPPY)

Puesto No.3811 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 55.43K$ 55.43K $ 55.43K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Suministro total 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Clippy es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.43K. El suministro circulante de CLIPPY es de 0.00, con un suministro total de 999999890. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.03M.