Precio de Clash hoy

El precio actual de Clash (CLASH) hoy es $ 0.028429, con una variación del 3.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLASH a USD es $ 0.028429 por CLASH.

Clash actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CLASH. Durante las últimas 24 horas, CLASH cotiza entre $ 0.026912 (bajo) y $ 0.03017 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CLASH experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -0.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.17K.

Información del mercado de Clash (CLASH)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 59.17K$ 59.17K $ 59.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Clash es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.17K. El suministro circulante de CLASH es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.