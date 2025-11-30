Predicción del precio de Clash (CLASH) (USD)

Obtén predicciones de precios de Clash para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá CLASH en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Comprar CLASH

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de Clash % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. $0.027355 $0.027355 $0.027355 -2.73% USD Actual Predicción Predicción del precio de Clash para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de Clash (CLASH) para 2025 (este año) Según tu predicción, Clash podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.027355 para 2025. Predicción del precio de Clash (CLASH) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, Clash podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.028722 para 2026. Predicción del precio de Clash (CLASH) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de CLASH es de $ 0.030158 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Clash (CLASH) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de CLASH es de $ 0.031666 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Clash (CLASH) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CLASH en 2029 es de $ 0.033250, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Clash (CLASH) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CLASH en 2030 es de $ 0.034912, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Clash (CLASH) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de Clash podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.056869. Predicción del precio de Clash (CLASH) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de Clash podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.092633. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.027355 0.00%

2026 $ 0.028722 5.00%

2027 $ 0.030158 10.25%

2028 $ 0.031666 15.76%

2029 $ 0.033250 21.55%

2030 $ 0.034912 27.63%

2031 $ 0.036658 34.01%

2032 $ 0.038491 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 0.040415 47.75%

2034 $ 0.042436 55.13%

2035 $ 0.044558 62.89%

2036 $ 0.046786 71.03%

2037 $ 0.049125 79.59%

2038 $ 0.051581 88.56%

2039 $ 0.054161 97.99%

2040 $ 0.056869 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de Clash para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.027355 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.027358 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.027381 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.027467 0.41% Predicción de precio de Clash (CLASH) para hoy. El precio previsto para CLASH el November 30, 2025(Hoy) es de $0.027355 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de Clash (CLASH) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para CLASH, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.027358 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de Clash (CLASH) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de CLASH, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.027381 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de Clash (CLASH) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para CLASH es $0.027467 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de Clash Precio actual $ 0.027355$ 0.027355 $ 0.027355 Cambio de precio (24h) -2.73% Cap. de mercado ---- -- Suministro de Circulación ---- -- Volumen (24h) $ 56.12K$ 56.12K $ 56.12K Volumen (24h) -- El último precio de CLASH es de $ 0.027355. Tiene una variación en 24 horas del -2.73%, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.12K. Además, CLASH tiene un suministro circulante de -- y una capitalización de mercado total de --. Ver precio de CLASH en vivo

Cómo comprar Clash (CLASH) ¿Intentas comprar CLASH? Ahora puedes comprar CLASH con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, transacciones P2P y muchos otros métodos de pago. ¡Descubre cómo comprar Clash y empieza ya en MEXC! Aprende a comprar CLASH ahora

Precio histórico de Clash Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de Clash, el precio actual de Clash es 0.027358 USD. El suministro circulante de Clash (CLASH) es 0.00 CLASH , lo que le da una capitalización de mercado de $-- . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas -0.03% $ -0.000938 $ 0.02857 $ 0.026871

7 días -0.06% $ -0.001778 $ 0.040011 $ 0.0265

30 Días -0.46% $ -0.023427 $ 0.057933 $ 0.02 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, Clash ha mostrado un movimiento de precio de $-0.000938 , reflejando un cambio de -0.03%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, Clash se negoció a un precio máximo de $0.040011 y un precio mínimo de $0.0265 . Experimentó un cambio de precio de -0.06% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de CLASH para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, Clash ha experimentado un cambio del -0.46% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $-0.023427 en su valor. Esto indica que CLASH podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano. Consulta el historial completo de precios de Clash para conocer las tendencias detalladas en MEXC Ver el historial de precios completo de CLASH

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de Clash (CLASH)? El módulo de predicción de precios de Clash es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de CLASH basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para Clash en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de CLASH, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de Clash. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de CLASH. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de CLASH para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de Clash.

¿Por qué es importante la predicción del precio de CLASH?

Las predicciones del precio de CLASH son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en CLASH ahora? Según tus predicciones, CLASH alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de CLASH para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de Clash (CLASH), el precio de CLASH alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 CLASH en 2026? El precio de 1 Clash (CLASH) hoy es $0.027355 . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de CLASH se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2026. ¿Cuál es el precio previsto de CLASH para 2027? Se prevé que Clash (CLASH) crezca un 0.00% anualmente, y que alcance un precio de -- por 1 CLASH para 2027. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de CLASH en 2028? De acuerdo con tu predicción de precio, Clash (CLASH) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de CLASH para 2029? De acuerdo con tu predicción del precio, Clash (CLASH) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuánto costará 1 CLASH en 2030? El precio de 1 Clash (CLASH) hoy es de $0.027355 . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de CLASH se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de CLASH para 2040? Se prevé que el precio de Clash (CLASH) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 CLASH para 2040. Regístrate Ahora