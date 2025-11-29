Precio de Blubird hoy

El precio actual de Blubird (BLU) hoy es $ 0.02057, con una variación del 1.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLU a USD es $ 0.02057 por BLU.

Blubird actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BLU. Durante las últimas 24 horas, BLU cotiza entre $ 0.02057 (bajo) y $ 0.021 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BLU experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 992.87.

Información del mercado de Blubird (BLU)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 992.87$ 992.87 $ 992.87 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Blubird es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 992.87. El suministro circulante de BLU es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.06M.