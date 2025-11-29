Precio de Bagwork hoy

El precio actual de Bagwork (BAGWORK) hoy es $ 0.003411, con una variación del 18.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAGWORK a USD es $ 0.003411 por BAGWORK.

Bagwork actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BAGWORK. Durante las últimas 24 horas, BAGWORK cotiza entre $ 0.00284 (bajo) y $ 0.0050954 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BAGWORK experimentó un cambio de +1.23% en la última hora y de +44.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 84.05K.

Información del mercado de Bagwork (BAGWORK)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 84.05K$ 84.05K $ 84.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Bagwork es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 84.05K. El suministro circulante de BAGWORK es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.