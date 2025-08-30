ExchangeDEX+
Aprende a comprar Aster (ASTER) en MEXC fácilmente. Guía paso a paso para comprar con tarjeta de crédito, transferencia bancaria y transacciones P2P. ¡Visítanos hoy!

MEXC está aquí para ayudarte a dar tu primer paso hacia el conocimiento de las criptomonedas. Explora nuestra guía sobre cómo comprar Aster (ASTER) en exchanges centralizados como MEXC.
¡Obtén una visión completa! Consulta el precio y gráficos de ASTER.

¿Cómo comprar Aster?

Aprende a comprar Aster (ASTER) en MEXC fácilmente. Esta guía explica cómo comprar Aster en MEXC y empezar a operar con Aster en una plataforma de criptomonedas de confianza para millones de personas.

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de 2784 tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Aster instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Aster (ASTER)

¿Por qué comprar Aster con MEXC?

MEXC es conocido por su fiabilidad, profunda liquidez y diversas selecciones de tokens, lo que nos convierte en una de las mejores plataformas de criptomonedas para comprar Aster.

Acceso a más de 2,800 tokens, una de las selecciones más amplias disponibles
Los listados de tokens más rápidos entre los exchanges centralizados
Más de 100 métodos de pago para elegir
Las tarifas más bajas en la industria de las criptomonedas
¿Por qué comprar Aster con MEXC?

Únete a millones de usuarios y compra Aster con MEXC hoy.

Compre Aster con más de 100 métodos de pago

MEXC admite más de 100 opciones de pago, lo cual facilita comprar Aster (ASTER) desde cualquier parte del mundo. Ya sea que prefieras métodos de pago tradicionales o canales de pago locales, encontrarás el método que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Explora diferentes métodos de pago para comprar criptomonedas en MEXC ahora!

Los 3 principales métodos de pago para comprar Aster

Tarjetas de crédito/débito

Tarjetas de crédito/débito

Compra Aster al instante con Visa o Mastercard. Es la opción más rápida y segura para quienes compran criptomonedas. Solo requiere una verificación KYC completa.

Transferencias bancarias

Transferencias bancarias

¡Para compras grandes de Aster, es ideal hacer uso de transferencias bancarias! Ofrece liquidación confiable a través de canales globales como SEPA, SWIFT y redes locales según tu región.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Usa la plataforma P2P de MEXC para comprar Aster directamente a otros usuarios con tu moneda local preferida. Los fondos se guardan de forma segura en un depósito en garantía y se sólamente se liberan tras la confirmación del pago, generalmente en 30 minutos.

Otras opciones de pago locales

Otras opciones de pago locales

MEXC también admite métodos regionales como PIX, PayNow, GCash y más, según tu país. ¡Compra criptomonedas al instante en 3 sencillos pasos!

Tres formas más de adquirir Aster fácilmente

Premercado MEXC

Premercado MEXC

Compra o vende Aster antes de su listado oficial con Operaciones Premercado de MEXC. Esta opción te permite adquirir tokens de forma anticipada, lo cual te da ventaja antes de que se publiquen en el mercado Spot. Además, todas las operaciones están protegidas y se liquidan automáticamente después del listado.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Obtén acceso anticipado a nuevos proyectos de tokens a través de MEXC Launchpad. Al hacer staking de MX o USDT, puedes recibir asignaciones de tokens antes de que salgan al mercado, ¡a menudo a precios muy competitivos!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Completa tareas sencillas en la plataforma para ganar airdrops de Aster gratis con MEXC Airdrop+. Participa en tareas y desafíos diarios para calificar. Es una forma fácil y gratuita de expandir tu cartera de criptomonedas y descubrir nuevos tokens.

Independientemente del método, tus transacciones están protegidas con protocolos de seguridad multicapa y bloqueo de tipos de cambio en tiempo real. MEXC garantiza que comprar Aster sea seguro, rápido y accesible.

Dónde comprar Aster (ASTER)

Quizás te preguntes dónde puedes comprar Aster (ASTER) fácilmente. Bueno, la respuesta depende de tus preferencias de pago y experiencia de trading. Puedes comprar ASTER en una plataforma de criptomonedas con métodos como tarjeta de crédito, Apple Pay o transferencia bancaria. También puedes comprar ASTER en la cadena a través de un DEX o transacciones P2P.

Intercambios centralizados (CEX): Donde los principiantes comienzan su aventura con las criptomonedas
Exchanges descentralizados (DEX): Para usuarios avanzados que priorizan el control
Plataformas peer-to-peer (P2P): Para usuarios flexibles con gestión de riesgos

Intercambios centralizados (CEX): Donde los principiantes comienzan su aventura con las criptomonedas

Los exchanges centralizados como MEXC suelen ser la solución más sencilla para principiantes. Puedes comprar ASTER directamente con tarjetas de crédito, Apple Pay, transferencias bancarias o stablecoins. Los CEX también ofrecen precios transparentes, seguridad avanzada y acceso a herramientas como gráficos de precios de Aster en tiempo real e historial de operaciones.

Cómo comprar a través de un CEX:

  1. Paso 1
    Únete a MEXC

    Crea una cuenta y completa la verificación de identidad (KYC).

  2. Paso 2
    Depositar

    Deposita fondos utilizando divisas fiat o criptomonedas.

  3. Paso 3
    Buscar

    Busca ASTER en la sección de trading.

  4. Paso 4
    Operar

    Coloca una orden de compra de límite o a precio de mercado.

Exchanges descentralizados (DEX): Para usuarios avanzados que priorizan el control

También puedes comprar ASTER en exchanges descentralizados si está disponible en la cadena. Los DEX como MEXC DEX+, Uniswap y PancakeSwap permiten el intercambio directo entre billeteras sin intermediarios, aunque tendrás que gestionar aspectos como las tarifas de gas y el deslizamiento.

Cómo comprar a través de un DEX:

  1. Paso 1
    Configurar billetera

    Instala una billetera Web3, como MetaMask, y fondéala con un token base compatible (por ejemplo, ETH o BNB).

  2. Paso 2
    Conectar

    Visita una plataforma DEX y conecta tu billetera.

  3. Paso 3
    Intercambiar

    Busca ASTER y confirma el contrato del token.

  4. Paso 4
    Confirmar operación

    Ingresa el monto, revisa el deslizamiento y aprueba la transacción en la cadena.

Plataformas peer-to-peer (P2P): Para usuarios flexibles con gestión de riesgos

Si buscas comprar ASTER con métodos de pago locales, las plataformas P2P son una excelente opción. El mercado P2P de MEXC te permite comprar criptomonedas directamente a usuarios verificados y admite transferencias bancarias, monederos electrónicos o incluso efectivo.

Cómo comprar vía P2P:

  1. Paso 1
    Obtener MEXC

    Crea una cuenta MEXC gratuita y completa la verificación KYC.

  2. Paso 2
    Ir a P2P

    Visita la sección P2P y selecciona tu moneda local.

  3. Paso 3
    Elegir vendedor

    Elige un vendedor verificado que admita tu método de pago.

  4. Paso 4
    Completar pago

    Paga directamente y la criptomoneda se liberará a tu billetera MEXC luego de la confirmación.

Si buscas el mejor lugar para comprar Aster (ASTER), plataformas centralizadas como MEXC ofrecen la opción más fácil y segura, especialmente si usas tarjeta de crédito, Apple Pay o moneda fiduciaria. Los DEX ofrecen flexibilidad a los usuarios en la cadena, mientras que el P2P es ideal para quienes necesitan compatibilidad con la moneda local.
Sea cual sea tu elección, crea tu cuenta gratuita para comenzar con confianza a utilizar MEXC hoy mismo.

Información de Aster (ASTER)

Aster es un exchange descentralizado de futuros perpetuos de nueva generación, diseñado para todos. Tras la fusión de Astherus con APX Finance a finales de 2024, esta nueva identidad es más que un simple cambio de nombre. Estamos revolucionando la manera en que las personas negocian contratos perpetuos y utilizan activos en el mundo descentralizado.

Sitio web oficial:https://www.asterdex.com/
Explorador de bloques:https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

¿Qué tokens están comprando los traders esta semana?

¡Estos son los tokens más populares de la semana, que han captado gran atención! Explora estos tokens y muchos más en MEXC. Opera con tarifas ultra bajas y accede a la liquidez más integral.

Guías de video sobre cómo comprar Aster

Aprender a comprar criptoactivos es más fácil cuando puedes ver cada paso. Nuestros videotutoriales, aptos para principiantes, te guían durante todo el proceso de compra de Aster con tarjeta, transferencia bancaria o P2P. Cada video es claro, seguro y fácil de seguir, perfecto para quienes aprenden visualmente.
Míralos ahora y empieza a invertir en Aster desde MEXC.

  • Guía de video: Cómo comprar Aster con una tarjeta de débito / crédito

    ¿Buscas la forma más rápida de comprar Aster? Conoce cómo comprar ASTER al instante usando tu tarjeta de débito o crédito en MEXC. Este método es ideal para principiantes que buscan una experiencia rápida y sin complicaciones.

  • Guía de vídeo: Cómo comprar Aster con Fiat a través del trading P2P

    ¿Prefieres comprar Aster directamente a otros usuarios? Nuestra plataforma de trading P2P te permite intercambiar fiat por ASTER de forma segura con múltiples métodos de pago. Consulta esta guía para aprender a comprar criptomonedas de forma segura con MEXC P2P.

  • Guía de vídeo: Cómo comprar ASTER con el trading spot

    ¿Quieres tener el control total sobre tus compras de Aster? El trading de spot te permite comprar ASTER a precio de mercado o colocar órdenes de límite para obtener mejores ofertas. Este video explica todo lo que necesitas saber sobre el trading de BTC en MEXC Spot.

Compra Aster con comisiones extremadamente bajas en MEXC

Comienza a comprar Aster hoy y disfruta de más criptomonedas con menos tarifas.

AsterAster Price
En las últimas 24 horas, los usuarios de MEXC compraron 0.000 ASTER, por un total de 0.000 USDT.

Con mayor liquidez

    Fuente: Datos públicos oficiales de varios exchanges |
    Análisis de liquidez de terceros:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    El top 3 de estrategias para comprar Aster (ASTER)

    La inversión inteligente comienza con un plan sólido. Usar una estrategia clara puede ayudar a reducir las decisiones emocionales, gestionar el riesgo del mercado y generar confianza con el tiempo.

    Aquí tienes tres estrategias populares sobre cómo comprar Aster:

    1.Promediación del costo en dólares (DCA)

    Invierte una cantidad fija en ASTER a intervalos regulares, independientemente del precio de mercado. Esto ayuda a mitigar la volatilidad del precio a lo largo del tiempo.

    2.Entrada basada en la tendencia

    Ingresa al mercado cuando ASTER muestre señales de impulso alcista o rompa niveles de resistencia clave. Este enfoque se centra en la confirmación, en lugar de predecir los mínimos exactos.

    3.Compra escalonada

    Coloca múltiples órdenes de compra a diferentes precios. Esto distribuye el riesgo de entrada y te permite participar en varios niveles del mercado.

    Cada estrategia se adapta a diferentes perfiles de riesgo y condiciones de mercado. Siempre investiga por tu cuenta (DYOR) antes de invertir en Aster o en cualquier criptoactivo.

    Cómo guardar tu Aster de forma segura

    Después de comprar Aster (ASTER), el siguiente paso importante es proteger tus activos. Por suerte, almacenar un token es bastante sencillo.

    Opciones de almacenamiento en MEXC:

    Billetera MEXC

    Tus ASTER se almacenan automáticamente en la billetera de tu cuenta MEXC. Los fondos están protegidos con autenticación de dos factores (2FA), cifrado avanzado y almacenamiento en frío.

    Billeteras externas

    También puedes retirar ASTER a una billetera personal para tener control total. Esto incluye billeteras de software (p. ej., MetaMask, Trust Wallet) para acceso diario o billeteras frías (p. ej., Ledger, Trezor) para almacenamiento sin conexión a largo plazo con máxima seguridad.

    Almacenar criptoactivos en una billetera fría mantiene tus claves privadas fuera de línea, lo cual reduce el riesgo de hackeos o ataques de phishing. Es la opción preferida para quienes planean mantenerlas a largo plazo.

    Elige el método que mejor se adapte a tus objetivos. MEXC te ofrece comodidad y control.

    Cómo vender Aster (ASTER)

    MEXC ofrece múltiples opciones seguras y flexibles para vender Aster, ya sea que estés retirando tu dinero, cambiando tokens o reaccionando a las tendencias del mercado.

    Mercado spot
    Mercado spot

    Vende ASTER al instante a precio de mercado o establece tu propia orden límite. Ideal para operaciones rápidas o para convertir a monedas estables como USDT.

    Trading P2P
    Trading P2P

    Vende ASTER directamente a otros usuarios y recibe moneda local a través de tu método de pago preferido. La protección de depósito en garantía de MEXC garantiza que cada transacción sea segura y verificada.

    Premercado
    Premercado

    Para tokens seleccionados, MEXC ofrece operaciones premercado, lo que permite venderlos antes de su listado oficial. Esto brinda a los primeros holders una ventaja única en el descubrimiento de precios atractivos y en términos de liquidez.

    Conversor MEXC
    Conversor MEXC

    Convierte ASTER al instante a USDT, BTC u otros tokens importantes con la herramienta de conversión de MEXC. Es perfecta para conversiones rápidas con un solo clic, con tipos de cambio claros y sin deslizamiento.

    Cada método está respaldado por los sistemas de seguridad avanzados, el motor de ejecución en tiempo real y el servicio de atención al cliente 24/7 de MEXC, para que puedas vender Aster con confianza.

    ¿Qué puedes hacer después de comprar tokens de ASTER?

    Una vez que hayas comprado tus criptomonedas, las oportunidades en MEXC son ilimitadas. Tanto si quieres operar en el mercado spot, explorar el trading de futuros o ganar recompensas exclusivas, MEXC ofrece una amplia gama de funciones para mejorar tu experiencia con las criptos.

    • Explora el mercado spot de MEXC

      Explora el mercado spot de MEXC

      Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

      Trading de futuros

      Trading de futuros

      Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

    • MEXC Launchpool

      MEXC Launchpool

      Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

      Premercado MEXC

      Premercado MEXC

      Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

    Todas las funciones de MEXC que necesitas están respaldadas por seguridad de primer nivel y soporte 24/7. ¡Explora el último precio de Aster (ASTER), consulta las próximas predicciones del precio de Aster o analiza el rendimiento histórico de ASTER hoy mismo!

    Riesgos de los criptoactivos que debes conocer antes de invertir

    Invertir en criptoactivos puede ofrecer un alto potencial de rentabilidad, pero también conlleva riesgos significativos. Es importante comprender estos riesgos antes de comprar Aster o cualquier otra criptomoneda.

    Riesgos clave del trading a considerar:

    Volatilidad
    Los precios de las criptomonedas pueden fluctuar drásticamente en períodos cortos, lo que afecta el valor de tu inversión.
    Incertidumbre normativa
    Los cambios en las regulaciones gubernamentales o la falta de protección a los inversores pueden afectar el acceso y la legalidad.
    Riesgo de liquidez
    Algunos tokens pueden tener un volumen de negociación bajo, lo que dificulta comprarlos o venderlos a precios estables.
    Complejidad
    Los sistemas criptos pueden ser difíciles de entender, especialmente para los principiantes, lo cual puede llevar a una mala toma de decisiones.
    Estafas y afirmaciones poco realistas
    Siempre sé cauteloso con las garantías, los regalos falsos y las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
    Riesgo de centralización
    Depender demasiado de un solo activo o categoría puede exponerte a mayores pérdidas.

    Antes de invertir en Aster, asegúrate hacer tu propia investigación y comprender tanto el proyecto como las condiciones del mercado. Tomar decisiones informadas conduce a mejores resultados. ¡Obtén más información ahora en Pulso cripto de MEXC y consulta el precio de Aster (ASTER) hoy mismo!

    Preguntas Frecuentes (FAQ)

      1. ¿Cómo puedo comprar Aster ahora mismo?

    • Para comprar ASTER ahora mismo, simplemente regístrate para obtener una cuenta MEXC gratuita y deposita USDT o fiat; luego, navega al mercado Spot y coloca una orden de compra utilizando el precio de mercado o un precio límite.

      • 2. ¿Dónde puedo comprar Aster?

    • Puedes comprar Aster en plataformas de criptomonedas como MEXC, que ofrece gran liquidez, tarifas ultrabajas, ejecución rápida y rampas de acceso de fiat a criptomoneda sin inconvenientes, todo respaldado por un almacenamiento de activos seguro.

      • 3. ¿Cuánto son 1,000 USD en Bitcoin ahora?

    • El valor de 1,000 USD en Bitcoin cambia constantemente según el precio de BTC en tiempo real. Consulta el precio de Bticoin en tiempo real para obtener la conversión actual y ver cuántos BTC comprarías con 1,000 USD.

      • 4. ¿Puedo invertir en Aster con $10?

    • Sí, puedes invertir en ASTER con tan solo 10 USD. MEXC admite pequeños depósitos en USDT o moneda fiduciaria, lo que permite a los principiantes comenzar sin un gran capital.

      • 5. ¿A cuánto equivale 1 ASTER en USDT?

    • El precio de 1 ASTER en USDT fluctúa con el mercado. Visita la página del precio de ASTER en MEXC para consultar el tipo de cambio actualizado, gráficos y análisis del mercado en tiempo real.

      • 6. ¿Es seguro comprar Aster?

    • Comprar Aster en MEXC es seguro: la plataforma utiliza autenticación de dos factores, almacenamiento cifrado, verificación KYC y custodia en billetera fría.

      • 7. ¿Por qué el precio de Aster cambia tan a menudo?

    • Los criptoactivos como Aster son altamente volátiles debido a la oferta y la demanda del mercado, las noticias, el volumen de operaciones y la confianza de los inversores. La volatilidad es normal, así que es importante considerar estrategias como la promediación del costo en dólares (DCA) para gestionar el riesgo.

      • 8. ¿Qué métodos de pago puedo utilizar para comprar Aster?

    • En MEXC, puedes comprar ASTER con tarjetas de crédito/débito, Apple Pay, transferencias bancarias, transacciones P2P o depósitos de stablecoins. Esta flexibilidad facilita enormemente la compra de Aster con tarjeta de crédito o Apple Pay.

      • 9. ¿Necesito KYC para comprar Aster?

    • Sí, MEXC requiere verificación KYC (verificación de identidad) para acceder a opciones de pago fiat, como tarjetas de crédito o depósitos bancarios. Además, dicha verificación mejora la seguridad de la plataforma y facilita el cumplimiento normativo.

      • 10. ¿Cuál es la cantidad mínima para comprar ASTER?

    • En el mercado Spot de MEXC, a menudo puedes comenzar a comprar ASTER con un mínimo de solo 10 USDT, lo cual lo hace amigable para principiantes e inversores nuevos.

      • 11. ¿Cuánto tiempo se tarda en comprar Aster con tarjeta de crédito?

    • Las compras con tarjetas de crédito o Apple Pay en MEXC suelen ser casi instantáneas: los fondos llegan a tu cuenta inmediatamente o en unos minutos, por lo que puedes operar con Aster de inmediato.

      • 12. ¿Existen tarifas adicionales por comprar Aster?

    • Operar con Aster en los mercados spot de MEXC puede implicar tarifas bajas para el maker/taker, o incluso tarifas del 0% para el taker. Las compras con tarjeta o las transacciones P2P pueden generar comisiones de red o servicio. Consulta la tabla de tarifas de MEXC

      • 13. ¿Puedo almacenar ASTER en MEXC después de comprarlo?

    • ¡Sí! Una vez que compres ASTER, permanecerá en tu billetera MEXC, protegida con cifrado multicapa, autenticación de dos factores (2FA), listas blancas de retiro y respaldo en frío.

      • 14. ¿Cómo transfiero ASTER a una billetera externa?

    • Para transferir ASTER desde MEXC, ve a "Retirar", ingresa la dirección de tu billetera externa (p. ej., una billetera física o de software) y confirma la transacción. Siempre verifica tu dirección para evitar pérdidas.

      • 15. ¿Puedo comprar ASTER mediante trading P2P?

    • Sí, el mercado P2P de MEXC te permite comprar ASTER directamente a los usuarios. Elige tu moneda local y el método de pago, y completa la compra con protección medianteg depósito de garantía.

      • 16. ¿Qué es el trading premercado de ASTER?

    • Si ASTER será listado en fechas próximas, MEXC podría ofrecer eventos de trading premercado. Estas ventanas de negociación anticipadas permiten a los holders comprar/vender antes del listado público en el mercado Spot

      • 17. ¿ASTER está disponible en plataformas DEX como Uniswap?

    • Si ASTER está basado en Ethereum o en otras cadenas compatibles, podría ser negociable en plataformas DEX como Uniswap o PancakeSwap. Esto requiere gestionar billeteras, tarifas de gas y deslizamiento.

      • 18. ¿Cómo puedo consultar los gráficos del precio de ASTER en tiempo real?

    • MEXC ofrece gráficos del precio de ASTER, métricas de volumen y herramientas de profundidad en las páginas de precio de los tokens. Úsalos para dar seguimiento a las fluctuaciones de precios y planificar puntos de entrada o salida.

      • 19. ¿Puedo establecer una orden de stop-limit o de take-profit al comprar ASTER?

    • Sí, MEXC admite órdenes avanzadas como stop-limit, take-profit y OCO. Estas ayudan a automatizar tu estrategia al comprar o vender ASTER.

      • 20. ¿Es Aster una buena inversión a largo plazo?

    • La idoneidad de Aster para una inversión a largo plazo depende de sus fundamentos y de tus propios objetivos. Investiga el proyecto, el uso del token, el equipo de desarrollo y la hoja de ruta antes de invertir.

      • 21. ¿Cómo se calculan los impuestos cuando compro o vendo ASTER?

    • Las normas fiscales varían según el país. En muchas jurisdicciones, comprar Aster no está sujeto a impuestos, pero venderlo u operarlo puede generar ganancias de capital. Consulta siempre con un profesional en contaduría local.

      • 22. ¿Puedo usar Apple Pay para comprar ASTER?

    • Sí, si es compatible en tu país/región, MEXC permite comprar Aster con Apple Pay. Es una forma rápida, segura y cómoda de ingresar fondos en tu cuenta desde tu dispositivo móvil.

      • 23. ¿Por qué los precios son diferentes entre plataformas CEX, DEX y P2P?

    • Los precios varían según la liquidez, las tarifas, el spread y la demanda de los usuarios. Los CEX como MEXC suelen ofrecer spreads ajustados, mientras que los DEX y las plataformas P2P pueden incluir primas o deslizamientos.

      • 24. ¿Qué debo hacer si tengo problemas al comprar Aster en MEXC?

    • Si tienes algún problema al comprar Aster, comunícate de inmediato con el equipo de servicio al cliente de MEXC. Proporciona detalles del problema y te ayudarán a verificarlo y resolverlo.

    Tu guía para comprar las criptomonedas más negociadas en MEXC

    En MEXC, puedes explorar más de 2784 tokens y empezar a operar hoy mismo. Aprende a comprar tus criptomonedas favoritas, memecoins y más con nuestras guías detalladas para comprar criptos.

    Varias Formas de Operar Aster en Spot y Futuros

    Tras registrarte en MEXC y comprar con éxito su primer token USDT o ASTER, puedes empezar el trading de Aster en spot, o en futuros para obtener mayores rendimientos.

