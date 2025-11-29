Precio de ASML Holding NV hoy

El precio actual de ASML Holding NV (ASMLON) hoy es $ 1,042.33, con una variación del 0.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASMLON a USD es $ 1,042.33 por ASMLON.

ASML Holding NV actualmente está en el puesto #1865 por capitalización de mercado en $ 1.55M, con un suministro circulante de 1.49K ASMLON. Durante las últimas 24 horas, ASMLON cotiza entre $ 1,041.93 (bajo) y $ 1,050.44 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2,122.6903372342513, mientras que el mínimo histórico fue $ 732.0144981577465.

En el corto plazo, ASMLON experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +7.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.85K.

Información del mercado de ASML Holding NV (ASMLON)

Puesto No.1865 Cap de mercado $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volumen (24H) $ 56.85K$ 56.85K $ 56.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Suministro de Circulación 1.49K 1.49K 1.49K Suministro total 1,490.85213819 1,490.85213819 1,490.85213819 Blockchain pública ETH

