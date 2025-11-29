Precio de Arm Holdings PLC hoy

El precio actual de Arm Holdings PLC (ARMON) hoy es $ 132.29, con una variación del 0.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARMON a USD es $ 132.29 por ARMON.

Arm Holdings PLC actualmente está en el puesto #2219 por capitalización de mercado en $ 738.89K, con un suministro circulante de 5.59K ARMON. Durante las últimas 24 horas, ARMON cotiza entre $ 131.88 (bajo) y $ 132.93 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 593.1338832795891, mientras que el mínimo histórico fue $ 125.64115725556519.

En el corto plazo, ARMON experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de -0.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.83K.

Información del mercado de Arm Holdings PLC (ARMON)

Puesto No.2219 Cap de mercado $ 738.89K$ 738.89K $ 738.89K Volumen (24H) $ 54.83K$ 54.83K $ 54.83K Cap. de mercado totalmente diluida $ 738.89K$ 738.89K $ 738.89K Suministro de Circulación 5.59K 5.59K 5.59K Suministro total 5,585.4132635 5,585.4132635 5,585.4132635 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Arm Holdings PLC es de $ 738.89K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.83K. El suministro circulante de ARMON es de 5.59K, con un suministro total de 5585.4132635. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 738.89K.