Tokenómica de AriaAI (ARIA)

Descubre información clave sobre AriaAI (ARIA), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:21:26 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de AriaAI (ARIA)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de AriaAI (ARIA), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 16.09M
$ 16.09M
Suministro total:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suministro circulante:
$ 249.83M
$ 249.83M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 64.40M
$ 64.40M
Máximo histórico:
$ 0.24897
$ 0.24897
Mínimo histórico:
$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276
Precio actual:
$ 0.0644
$ 0.0644

Información de AriaAI (ARIA)

AriaAI es un experimento de desarrollo y publicación de juegos de nueva generación inspirado en mundos inmersivos al estilo Disney y tecnología de IA, diseñado con una jugabilidad propia basada en IP como núcleo. Representa un gran avance al incorporar los estándares de diseño y publicación de juegos con calidad Web2 a la era Web3. Con la integración de la IA, ARIA se está convirtiendo en un mundo de juego dinámico y adaptable, con PNJ inteligentes, narrativa personalizada, contenido generado por IA y una jugabilidad dinámica que crece con sus jugadores. $Aria es el token nativo de Aria.

Sitio web oficial:
https://www.playariagame.com
Whitepaper:
https://docs.playariagame.com/
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

Tokenómica de AriaAI (ARIA): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de AriaAI (ARIA) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens ARIA que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens ARIA que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de ARIA ¡explora el precio en vivo del token ARIA!

Cómo comprar ARIA

¿Interesado en agregar AriaAI (ARIA) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar ARIA, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de AriaAI (ARIA)

Analizar el historial de precios de ARIA ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de ARIA

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse ARIA? Nuestra página de predicción de precios de ARIA combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.

Más de 4,000 pares de trading en los mercados Spot y Futuros
Los listados de tokens más rápidos entre los CEX
Liquidez #1 en toda la industria
Las tarifas más bajas, respaldadas por atención al cliente 24/7
Transparencia del 100%+ en las reservas de tokens para los fondos de los usuarios
Barras de entrada ultra bajas: compra cripto con solo 1 USDT
Compra cripto con solo 1 USDT: Tu camino más fácil hacia el mundo cripto.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad