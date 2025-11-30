Tokenómica de AdEx (ADX)

Tokenómica de AdEx (ADX)

Descubre información clave sobre AdEx (ADX), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:19:53 (UTC+8)
Tokenómica y análisis de precio de AdEx (ADX)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de AdEx (ADX), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 15.84M
$ 15.84M$ 15.84M
Suministro total:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Suministro circulante:
$ 147.90M
$ 147.90M$ 147.90M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 16.07M
$ 16.07M$ 16.07M
Máximo histórico:
$ 0.1846
$ 0.1846$ 0.1846
Mínimo histórico:
$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974
Precio actual:
$ 0.1071
$ 0.1071$ 0.1071

Información de AdEx (ADX)

AURA es tu agente de IA personal, diseñado para ayudarte a estar siempre un paso adelante en el mundo Web3. Supervisa el mercado, te recomienda oportunidades y ejecuta acciones en tu nombre, todo basado en tu actividad on-chain y tu perfil de riesgo. Ya sea encontrando los mejores protocolos de préstamo, reclamando airdrops, acuñando NFT o maximizando tu rentabilidad en DeFi, AURA se encarga del trabajo pesado por ti. Además, su marcode trabajo de agentes de IA puede ofrecer estrategias personalizadas y automatización en aplicaciones y billeteras Web3, lo que mejora aún más tu experiencia como usuario.

Sitio web oficial:
https://www.adex.network/
Whitepaper:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
Explorador de bloques:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

Tokenómica de AdEx (ADX): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de AdEx (ADX) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens ADX que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens ADX que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de ADX ¡explora el precio en vivo del token ADX!

Cómo comprar ADX

¿Interesado en agregar AdEx (ADX) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar ADX, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de AdEx (ADX)

Analizar el historial de precios de ADX ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de ADX

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse ADX? Nuestra página de predicción de precios de ADX combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

