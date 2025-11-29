Precio de 0xy hoy

El precio actual de 0xy (0XY) hoy es $ 0.0252507, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 0XY a USD es $ 0.0252507 por 0XY.

0xy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,250,704, con un suministro circulante de 1000.00M 0XY. Durante las últimas 24 horas, 0XY cotiza entre $ 0.02510696 (bajo) y $ 0.02558842 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.108905, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 0XY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 0xy (0XY)

Cap de mercado $ 25.25M$ 25.25M $ 25.25M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.25M$ 25.25M $ 25.25M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,978.845981 999,999,978.845981 999,999,978.845981

La capitalización de mercado actual de 0xy es de $ 25.25M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 0XY es de 1000.00M, con un suministro total de 999999978.845981. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.25M.